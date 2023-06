SK Beveren heeft één van hun belangrijkste transfers afgerond

SK Beveren eindigde op de tweede plaats in de Challenger Pro League afgelopen seizoen. Versterken, maar ook behouden om zo de doelstelling te bereiken is de boodschap bij de Waaslanders.

SK Beveren kende een uitstekend seizoen in de Challenger Pro League, maar ze moesten juist de duimen leggen voor het ongenaakbare RWDM. Zij waren namelijk degene de titel op zak konden steken en de daarbij horende promotie naar de Jupiler Pro League.

Bij SK Beveren willen zich komend seizoen beter doen en proberen de promotie af te dwingen. Behouden wat goed is en versterken waar nodig is de boodschap. Met Sander Coopman hebben ze dat eerste al gedaan. Dat kon u HIER lezen. Nu was het de beurt aan de trainer.

Wim De Decker verlengde zijn contract voor twee seizoen bij de Waaslanders. Zo moet hij proberen komend seizoen hetzelfde kunststukje waar te maken als dat hij bij Antwerp deed in 2017. Een ander heet hangijzer blijft dit van Dieumerci Mbokani. De Congolese spits zijn contract loopt af en voorlopig is er nog geen zicht op een langer verblijf bij SK Beveren.