"Als dat er is, zullen we op het veld vuurwerk brengen": Thibaut Courtois komt met warme oproep voor België-Oostenrijk

Morgen spelen de Rode Duivels nog eens in een volledig uitverkocht Koning Boudewijnstadion. Het is de eerste thuiswedstrijd voor bondscoach Domenico Tedesco.

Thibaut Courtois doet in een videoboodschap alvast een warme oproep naar de fans. "Wat we ook graag zouden hebben, is dat jullie allemaal in het rood komen. Als we één rode muur hebben in het stadion, zijn we er zeker van dat we op het veld ook vuurwerk zullen brengen en de drie punten thuis zullen houden. Dus kom alstublieft in het rood en dan maken we er een topfeestje van."

Domenico Tedesco wordt morgen alvast verwelkomd in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion. 50.000 tickets gingen de deur uit voor België-Oostenrijk. Daarnaast staat er een groot afscheidsfeest gepland voor Eden Hazard.

Hazard zei de nationale ploeg na het WK in Qatar in december vaarwel. Hij droeg het shirt van de Rode Duivels 125 keer, was erbij op drie WK's en twee EK's en maakte 33 doelpunten. Na de wedstrijd trapt hij, samen met de Rode Duivels, 33 ballen in het publiek, één voor elke goal die hij scoorde in het nationale shirt. De avond wordt afgesloten met een woordje van Hazard aan de fans.