Arnar Vidarssson gaat opnieuw aan de slag in België: "Altijd mijn droom geweest"

Arnar Vidarsson gaat opnieuw aan de slag in ons land. Maar niet als hoofdcoach deze keer.

Bij KAA Gent volgt hij Emilio Ferrera op als coach van Jong KAA Gent. “Het is altijd mijn droom geweest om bij een topclub in België te werken. Ik ben dan ook heel trots en blij. De laatste stappen van de jeugd naar het eerste elftal zijn vaak de moeilijkste. Daarbij wil ik helpen, want ik werk graag met de jeugd."

Het is niet de eerste keer dat Vidarsson met jeugd gaat werken. Tussen 2019 en 2020 was hij al belofte-coach van Ijsland, om vervolgens bondscoach te worden van het Scandinavische land. Tussen 2015 en 2017 coachte hij ook al de beloften van Lokeren.

Drie maanden geleden werd Vidarsson ontslagen als bondscoach van Ijsland. In zijn laatste wedstrijd voor het land won hij met 0-7, maar werd hij desondanks aan de deur gezet. Naast zijn job bij Ijsland was Vidarsson de voorbije jaren actief als analist bij onder meer Extra Time.