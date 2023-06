Timothy Castagne laat zich uit over zijn toekomst

Leicester City degradeerde op de slotspeeldag uit de Premier League naar The Championship. Rest de vraag: wat nu met de Belgen daar?

Youri Tielemans vond met Aston Villa snel een nieuwe ploeg in de Premier League, anderen hebben nog geen keuze gemaakt. Zo ook Timothy Castagne.

Hij heeft er geen makkelijk seizoen opzitten bij Leicester City, maar liet zelf bijwijlen wel mooie dingen zien. Rest de vraag: wat nu?

"Het is leuk om nog eens naar de nationale ploeg te komen. Het is een verandering van omgeving, je ziet je vrienden terug. Het spel is helemaal anders en dat is leuk, het doet eens deugd."

"Iedereen weet dat we alles gegeven hebben dit seizoen, maar het was onvoldoende. Het einde was niet zoals we het wilden."

"Ik wil na een moeilijk seizoen laten zien dat ik nog altijd een goede voetballer ben. Onze carrière is nog niet voorbij."

"Op dit moment laat ik mjin makelaar werken. Daarna zal het tijd worden om een keuze te maken, natuurlijk. Ik wil naar een topclub, maar ik wil ook gewoon spelen. Dus ga ik nu eerst focussen op de nationale ploeg."