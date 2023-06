Club Brugge ruikt miljoenen door grote rivaliteit tussen topclubs: transferoorlog rond Noa Lang begonnen

Noa Lang is momenteel nog altijd speler van Club Brugge. Maar niet voor lang meer, als we de geruchten mogen geloven.

Momenteel zit het seizoen erop bij Club Brugge, maar er zijn natuurlijk nog de nodige interlands voor Oranje en dergelijke meer. En wat daarna met Noa Lang?

Er was al even interesse van PSV Eindhoven in de sterkhouder van Club Brugge, maar er zijn nu kapers op de kust. En niet de minste.

© photonews

In Nederlandse media klinkt het namelijk dat ook ... Ajax Amsterdam wel wat ziet in de Nederlandse winger, die een verleden heeft in de Eredivisie. En dus kan het kletteren.

Ajax zou namelijk een bod overwegen op de flankspeler van Club Brugge. Rest de vraag: wie zal er met de speler vandoor gaan?

Opbod?

Club Brugge laat het graag gebeuren. Zij weten al langer dan vandaag dat Lang op zich onhoudbaar is, want hij wil zelf ook weg.

En dus is een opbod het beste dat er kan gebeuren. Blauw-zwart wilde meer dan 15 miljoen euro halen en dat kan nu eventueel wel mogelijk zijn.