Een Noa Lang met zelfkritiek en een vage hint over zijn toekomstige bestemming

Noa Lang kende een teleurstellende zondag met Oranje. Hij was kritisch voor het team, zichzelf en was mysterieus over zijn toekomstige club.

"Tja, slechte wedstrijd. Dat is duidelijk! Gewoon vergeten dus! Het is topsport dus als je verliest dan leer je. Deze week was een goed leermoment voor het elftal", opende Noa Lang bij NOS na de nederlaag tegen Italië. "We moeten scherper zijn. We speelden tegen een goed elftal dat niet eens zoveel beter speelt dan ons, maar ze straffen onze fouten af. Tegen Kroatië was dit hetzelfde verhaal. We schieten ons tweemaal in dezelfde fout. We verloren veel duels en slordig balverlies."

Noa Lang begon in de basis bij Oranje, maar werd bij de rust gewisseld. Hij nam geen blad voor de mond hierover: "Als je met de rust wordt gewisseld dan speel je niet best", zei hij al lachend tegenover de NOS. "Wat moet ik nog meer zeggen? Het was van mezelf een magere wedstrijd. Al ben ik wel een speler die zelfs op een mindere dag iets kan forceren. Het is de keuze van de trainer. Het is aan mij om beter te doen. Het is moeilijk om dan te entertainen als het niet draait in het team. Ik neem namelijk veel risico in mijn spel en als het niet draait dan kan dit wel eens verkeerd uitdraaien."

Over waar zijn toekomst ligt bleef Lang vaag. "Ergens op een voetbalveld, waar het gras groen is", sloot hij met een glimlach af.