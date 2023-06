Tedesco was niet blij en liet dat ook duidelijk merken aan zijn groep: "Dat stoorde me het meest"

Domenico Tedesco was niet enthousiast over de prestatie van België tegen Oostenrijk, maar zag het glas toch als halfvol.

De Rode Duivels versie Domenico Tedesco beleefden zaterdag hun eerste tegenslag. Tegen Oostenrijk misten de Rode Duivels soms inspiratie, maar ook intensiteit. "Het was het gebrek aan intensiteit dat me het meest stoorde in de eerste helft", gaf de coach toe.

"We waren voorbereid op de fysieke impact van Oostenrijk, maar het ontbrak echt aan intensiteit, vooral zonder de bal. Maar het einde van de eerste helft en daarna de tweede helft kwam al beter overeen met dat wat we te bieden hebben", zegt Tedesco.

Eerlijk gezegd was ik tijdens de rust niet blij

"Voor het eerst werd deze ploeg wat gepusht Toen konden we zien dat het nog een jonge groep is. We wilden winnen, en we hadden de kansen om dat te doen", zei hij nog steeds. "Het is jammer, maar het is een mooi resultaat."

Het optimisme van het begin moest daarom wijken voor een beetje luciditeit. "Ik ben trots en blij met wat deze jongens te bieden hebben na zo'n korte tijd samen te werken. Nu, ik zal eerlijk zijn: tijdens de rust was ik niet blij", zei Tedesco.

"Vooral thuis moeten we vanaf de aftrap laten zien wat we kunnen. We voelden het gebrek aan ervaring tegen een Oostenrijk dat elkaar al jaren kent. Het is geen excuus. Maar het is oké."