Dat is simpelweg het karakter van Courtois: hij weet dat hij de beste is en wil dat ook zo bevestigd zien

Thibaut Courtois die voor een bommetje zorgt bij de Rode Duivels, het is niet de eerste keer. De doelman heeft een uitgesproken mening en ziet zichzelf als een leider binnen de groep. En daarvoor wil hij respect, appreciatie en erkenning. 't Is een winnaar die zelden een blad voor de mond neemt.

Als het hem niet zint, zal je het geweten hebben. Dat bevestigen verschillende van zijn (ex-)ploegmaats. Courtois zegt waar het op staat, zonder er doekjes om te winden. Dat komt soms heel hard over. Het heeft voormalige bondscoach Marc Wilmots zelfs eens de kop gekost.

Niet dat Wilmots na het EK 2016 zonder de woorden van Courtois niet ontslagen zou zijn geweest, maar Courtois gaf het extra duwtje zodanig dat er geen weg terug was. Wat hij toen in de mixed zone allemaal zei, hadden we nog niet veel van een speler gehoord. "Geen tactisch plan", "We doen maar wat"... Da's je coach helemaal onder de grond stoppen.

Normaal

Hij deed het in het belang van de ploeg, want hij zag ook dat er geen progressie geboekt werd met een generatie die bol stond van het talent. Maar niemand anders zou zo zijn nek uitgestoken hebben. Voor Courtois was het normaal. En dat weten ze ook bij de nationale ploeg.

Zo heeft hij na matchen al verschillende keren spelers persoonlijk aangepakt als ze hun taken niet naar behoren uitvoerden. Courtois legt de lat hoog, volgens hem de enige manier om succes te boeken. De aard van het beestje: een winnaar. Hij heeft een heel sterk karakter.

Als de doelman geen zin heeft in een verre verplaatsing als er nog belangrijke matchen met zijn clubteam op het programma staan, dan geeft hij wel eens meer forfait met een lichte blessure. Als hij wel zin heeft, gunt hij zijn concurrenten zelfs geen oefenmatch. Da's de status die hij heeft opgebouwd.

Geen derde plaats

Hij is de beste van de wereld op zijn positie en dat weet hij ook. Tedesco zei dat hij in onderling overleg met Lukaku en Courtois de aanvoerdersband tegen Oostenrijk aan die eerste gaf, maar blijkbaar was Courtois het daar niet mee eens. Niet in de match waarin hij voor zijn verdiensten en zijn 100ste cap gevierd werd.

Het gaat altijd veel over de goals van Lukaku, maar daardoor verdwijnen zijn cruciale reddingen soms op de achtergrond. En hij doet er elke wedstrijd wel een paar, ook tegen Oostenrijk. Als De Bruyne er dan niet bij is, wil hij niet naar plaats drie verwezen worden. Terecht misschien ook wel. Da's het eergevoel van de beste.