KV Oostende zet gehate figuur binnen de club aan de kant en heeft ook opvolger van Gauthier Ganaye beet

KV Oostende heeft Nils Vanneste met onmiddellijke ingang aangesteld als Sportief Manager en kondigt tevens een bestuurswissel aan.

Nils Vanneste was de voorbije vijf jaar actief als onze sportief jeugddirecteur en neemt nu de sportieve taken over van de vertrokken Gauthier Ganaye. “Met Nils Vanneste stellen we een sportief manager aan die de club en de competitie kent en de afgelopen jaren prachtig werk heeft geleverd binnen onze jeugdwerking, getuige de titel van de U21 en de bekerfinales van diezelfde U21 en U18”, laat de club weten.

“Onze jeugdafdeling is een goed geoliede machine en talloze jongens zijn ook doorgestroomd naar de A-kern. Nils heeft een grote kennis van de Belgische jeugd- en U21-teams en we zijn ervan overtuigd dat hij jonge en ook Belgische spelers kan aantrekken om naar KVO te komen. Volgend seizoen kunnen drie van de twaalf clubs promoveren uit 1B, dus we moeten dit momentum proberen aan te grijpen om direct terug te keren naar 1A.”

“Het is voor mij een eer om deze kans te krijgen en ik zal mijn best doen om binnen het beschikbare budget een zo sterk mogelijke ploeg samen te stellen”, zegt Vanneste zelf. “Er is de komende maanden veel werk aan de winkel, te beginnen met het aanstellen van een nieuwe technische staf. De gesprekken zijn gaande en ik hoop dat ze zeer binnenkort een eindfase zullen bereiken. Ik wil in ieder geval in de mate van het mogelijke meer inzetten op Belgische spelers in ons beleid, met oog voor lokale identiteit.”

KVO kondigt daarnaast ook een bestuurswijziging aan. Aandeelhouder Krishen Sud treedt toe tot het bestuur, ter vervanging van Paul Conway van minderheidsaandeelhouder PMG. Er wordt ook gezocht naar een nieuwe CEO. “We willen de Oostendse identiteit weer aanhalen en versterken”, laat de Raad van Bestuur weten.

“De fans moeten zich weer herkennen in hun club, moeten voelen dat we rekening houden met hun emoties, zoals dat in de sport hoort te zijn. We hopen openhartige gesprekken met de fans aan te gaan en zeer binnenkort volgt er ook nieuws over de abonnementenverkoop voor het nieuwe seizoen.”