Naast Courtois, nog een afhaker bij Rode Duivels voor duel in Estland

Geen Thibaut Courtois meer bij de Rode Duivels. Bondscoach Domenico Tedesco ziet echter nog een Rode Duivel afhaken.

Verschillende kranten melden dat naast Thibaut Courtois ook Leander Dendoncker afhaakt voor het duel in Estland met de Rode Duivels. Hij stond vanmorgen immers niet op de training.

Dendoncker liet zaterdagavond meteen na de match al weten dat hij met een blessure kampte. Hij werd in de 84ste minuut vervangen door Ameen Al-Dakhil van Burnley.

Goed nieuws is dan weer dat Jan Vertonghen, die niet van de partij was tegen Oostenrijk en vanuit de tribune toekeek, vanmorgen wel van de partij was op de groepstraining.

Een groot drama is de afwezigheid van Dendoncker voor het duel in Estland niet. De bondscoach heeft genoeg opties om zijn forfait op te vangen.

Voorlopig is er vanuit de voetbalbond nog geen officiële bevestiging dat Dendoncker er niet bij zal zijn tegen Estland.