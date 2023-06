Noa Lang kan er niet mee lachen na match tegen Italië: "Dat snap ik nooit"

De Final Four is een stevige ontgoocheling geworden voor Oranje. De troepen van Ronald Koeman verloren ook de kleine finale.

Een vierde plek in eigen land. Nederland had op veel meer gehoopt in de Final Four van de Nations League. Zondagmiddag werd echter met 2-3 verloren van Italië.

Ook Noa Lang had meer verwacht. Na zijn sterke invalbeurt tegen Kroatië in de halve finale mocht hij starten tegen Italië. Zijn avontuur duurde echter maar 45 minuten, want bij de rust werd hij door Koeman vervangen.

“Als je in de rust wordt gewisseld, dan speel je niet best. Dat spreekt voor zich”, zei Lang aan Voetbal International. “Van mij was het ook gewoon een matige wedstrijd. Maar tijdens de rust gewisseld worden, dat snap ik nooit.”

Lang was ervan overtuigd dat hij de boel nog recht kon zetten. “Ik ben een speler die ook op een mindere dag uit het niets iets kan forceren. Ik heb vandaag ook wel laten zien dat ik lef heb in mijn spel. Maar als het hele elftal niet draait, dan is het natuurlijk lastig. Maar het is een keuze van de trainer. Ik kan alleen maar proberen om de lijn naar boven weer in te zetten.”