Peter Vandenbempt laat zich uit over voetbalpensioen van Eden Hazard

Stoppen, MLS of toch RWDM? Dat lijken de opties die momenteel op tafel liggen voor Eden Hazard.

Eerder deze maand besliste Eden Hazard in onderling overleg met Real Madrid een punt te zetten achter de samenwerking die normaal nog een seizoen duurde.

Zal hij nog voetballen? “Dat is een vraag waarop ik geen antwoord kan verzinnen. Toen ik Hazard na de wedstrijd tijdens zijn huldiging zag, op zijn gemak, dacht ik: neen, die gaat niet meer voetballen”, zegt Peter Vandenbempt aan Sporza.

Hazard zelf laat niet in zijn kaarten kijken. “Hij zegt dat hij er nog eens over moet nadenken. Ik zou denken: het is toch stilaan het moment om te beslissen, maar het is alleen Eden Hazard die weet of het heilige vuur nog brandt om zijn kwaliteiten nog eens te tonen.”

Vandenbempt zou het alvast doodzonde vinden dat het voor Hazard op deze manier moet eindigen. “Hazard is aan niemand iets verplicht en soms vergeten we wel eens dat hij al heel lang op topniveau meedraait, maar bij een goeie club in een goeie competitie waar hij de koning kan zijn - met misschien net iets minder inspanning zoals dat aan de absolute top bij Real Madrid noodzakelijk is - moet dat toch nog lukken.”