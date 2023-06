Philippe Albert spaart zijn kritiek niet op Thibaut Courtois

Thibaut Courtois zit in het oog van de storm na zijn forfait voor de match tegen Estland. Er lekte heel wat onaangenaam nieuws uit.

Volgens Het Nieuwsblad zou Thibaut Cortois enkele Rode Duivels stevig in hun hem gezet hebben, in de kleedkamer vlak na het duel tegen Oostenrijk. Bovendien zou hij Domenico Tedesco gevraagd hebben om zijn forfait uit te leggen met een blessure, terwijl dat niet zo is.

Analist Philippe Albert spaart zijn kritiek niet op de doelman van de Rode Duivels. “Ik moet toegeven dat ik erg verrast was toen ik hoorde dat Courtois had besloten om de selectie te verlaten”, zo klinkt het bij Sudpresse.

Er wordt vooral gekeken naar de kwestie over de aanvoerdersband. “Wat de reden voor zijn ongenoegen ook is, zijn reactie is abnormaal. Er is geen excuus voor zijn gedrag, ook al is hij op dit moment de beste keeper ter wereld. Als het gaat om de groep, de staf en zijn coach, moet er een minimum aan respect getoond worden!”

En Albert gaat nog wat verder. “Als ik lees dat de Duivels een grote familie vormen, vraag ik me af hoe het met de ego's zit. En het ego van Thibaut was duidelijk buiten proportie voor een topsporter. Wat hij deed was gewoon egoïstisch en respectloos. Ik zou zelfs zo ver willen gaan om te zeggen dat hij grote sterallures heeft.”

Albert hoopt dat dit opgelost kan worden tegen september, al ziet hij ook een kans dat de nationale ploeg definitief voorbij is voor Courtois.