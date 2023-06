Deze Rode Duivels mogen hopen op een kans tegen Estland

Het ging de voorbije dagen vooral over Thibaut Courtois, maar de match tegen Estland is natuurlijk ook nog altijd belangrijk. En mogelijk kunnen een aantal Belgen een kans krijgen.

Matz Sels

Wie zeker zijn kans krijgt is Matz Sels. Dat heeft bondscoach Domenico Tedesco aangegeven in de hele hetze rond Courtois. Het wordt zijn derde cap en hij is alweer 31 jaar. Koen Casteels is op papier de nummer twee, maar het is dus Sels die de voorkeur krijgt.

Alexis Saelemaekers

In Duitsland werd tijdens een oefeninterland duidelijk dat Alexis Saelemaekers nooit een linksachter zal worden. Maar op rechts kan hij misschien wél zijn sterktes uitspelen.

Al is de vraag of Tedesco niet gewoon met Castagne en Theate zal spelen en zo geen kans gaat geven aan Saelemaekers. Het zou wel mogen.

Mike Trésor

Mike Trésor kreeg al zeven minuten tegen Oostenrijk, tegen Estland zou hij misschien nog meer speelminuten kunnen krijgen.

En dat maakt van hem meteen ook een mogelijke surprise van de chef. Zeker tegen een 'zwakker' land als Estland hebben we een spelmaker nodig die à la De Bruyne kan strooien met assists.

En dan zijn er nog Aster Vranckx - die wat speelminuten kan gebruiken met oog op het EK U21 - en Michy Batshuayi, die als doublure van Romelu Lukaku altijd indruk weet te maken.

Benieuwd of zij er ook tegen Estland opnieuw een show kunnen van maken. Binnen enkele uren weten we meteen hoe laat het is.