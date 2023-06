Ex-bondscoach werpt hele goeie punten op en wil andere versies horen: "Ik heb dat ook meegemaakt"

Iedereen heeft natuurlijk zijn mening over het incident met Thibaut Courtois. Maar ex-bondscoach René Vandereycken ziet het allemaal niet zo zwart en wit. Hij wil eerst meer feiten kennen en hoopt die ook te horen.

Vandereycken vindt dat er nog andere partijen zijn die licht op de zaak kunnen werpen. "Eigenlijk zouden we nu de medische staf van Real Madrid en die van de Rode Duivels moeten horen. Hebben zij contact gehad? En zo ja, wanneer? Vooral het tijdstip van dat contact is belangrijk", zegt hij in HBvL.

Ook Lukaku zijn versie zou hij willen horen. "Want hij was ook bij dat eerste gesprek betrokken. Het kan wel zijn dat Courtois toen al niet akkoord ging met de beslissing van de bondscoach, maar dat hij geen onrust wilde stoken voor de belangrijke match tegen Oostenrijk."

"Ik kan begrijpen dat Courtois zich niet genoeg gewaardeerd voelt, dat heb ik ook meegemaakt, maar voor de manier waarop hij dan reageert heb ik minder begrip. Als het niet om een blessure gaat tenminste.”