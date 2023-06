OFFICIEEL: Deze coach moet KV Oostende opnieuw naar de Jupiler Pro League loodsen

KV Oostende heeft een nieuwe coach. Stijn Vreven gaat aan de slag bij de West-Vlamingen. Hét doel is héél duidelijk: zo snel mogelijk terugkeren naar de Jupiler Pro League.

Het nieuws hing al enkele dagen in de lucht, maar ondertussen is het ook officieel. Stijn Vreven heeft zijn krabbel gezet onder een contract voor onbepaalde duur bij KV Oostende. De komende dagen moet de verdere invulling van zijn sportieve staf duidelijk worden.

De voormalige coach van onder meer Waasland-Beveren en Beerschot VA heeft één duidelijk doel: promoveren. The Kustboys degradeerden na een barslecht seizoen en moeten volgend seizoen aan de bak in de Challenger Pro League.

Belisia Bilzen

Opvallend: Vreven had eerder al getekend bij amateurclub Belisia Bilzen. "Ik ben hen dan ook dankbaar dat ze me laten gaan", aldus de coach op de website van KVO. "Dit is een kans die ik niét kan laten schieten. Niet alleen omdat Oostende twee reeksen hoger speelt, maar vooral omdat ik hier ambitie voel."

🤝 Welkom Stijn Vreven!



💬 “Ik herinner me als speler en als trainer dat het nooit makkelijke wedstrijden waren op Oostende. Dát gevoel wil ik er in eerste instantie weer inkrijgen, dat we de fans vanaf minuut één meetrekken in ons enthousiasme.”



"Ik herinner me uit mijn tijd als speler én als trainer dat de wedstrijden in Oostende altijd lastig waren", besluit de nieuwbakken coach van The Kustboys. "Dat gevoel wil ik er opnieuw in krijgen. Tegenstanders mogen hier niet graag willen komen spelen. Ik kijk alvast uit naar de eerste oefenwedstrijden."