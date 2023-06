Ook verloofde Misjel Gerzig moeit zich in discussie rond Courtois en bewijst haar man zijn woorden

Thibaut Courtois is intussen op een privéjet gestapt om naar zijn huwelijkslocatie te vliegen, waar hij later deze week in het bootje stapt met verloofde Misjel Gerzig. Ook zij wou haar duit nog in het zakje doen.

Domenico Tedesco ontkende dat Courtois omwille van een blessure de Rode Duivels verliet, maar Courtois liet weten dat hij in overleg met de medische staf van Real Madrid het trainingskamp verliet. Hij sukkelt al een tijdje met ontstekingen in de knie, maar Tedesco beweerde dat hij groen licht had om te spelen. Gerzig postte op Instagram een foto waarop te zien is dat de knie van Courtois (licht) ingetaped is. "De sterkste persoon die ik ken. Ik ben trots op je", liet ze weten. Hoe het nu verder moet, is niet geweten. Courtois zelf reageerde ook al op de heisa en gebruikte harde woorden om de beweringen van Tedesco te ontkennen. © Instagram Misjel Gerzig





