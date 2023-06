'Twee Belgische clubs strijden om handtekening van spits uit Spaanse competitie'

In de Belgische competitie gaat het dezer weken knallen. Heel veel ploegen azen op nieuwe spelers en daarbij komen ze vaak in elkaars vaarwater terecht.

Het is deze week niet anders, want er is een nieuwe strijd ontstaan voor een speler: Uros Milovanovic, een spits van Sporting Gijon.

Milovanovic is een 22-jarige Servische aanvaller, die geboren is in Duitsland. Hij is 1m87 en scoorde dit seizoen vier keer voor Gijon.

© photonews

Hij ligt nog tot 2026 onder contract bij de club uit de Spaanse tweede klasse, maar zou in de belangstelling staan van heel wat teams.

Veel interesse

Spaanse media melden dat naast onder meer Schalke 04 en Lask Linz ook twee Belgische teams hem willen. Het zou gaan over Westerlo en SK Beveren.

Hij kwam naar Gijon voor 500.000 euro en ook al was zijn seizoen geen absoluut succes zal hij toch het nodige geld moeten opbrengen. Zijn marktwaarde wordt geschat op 600.000 euro.