Vandenbempt reikt de enige weg naar verzoening tussen Tedesco en Courtois aan: "Niet evident"

Zijn er bruggen opgeblazen of kan het allemaal nog gelijmd worden? Dat is de vraag die vele mensen zich nu stellen na de démarche van Thibaut Courtois. Voor Peter Vandenbempt is er maar één oplossing: Courtois moet zijn excuses aanbieden.

Ook hij stelt zich immers vragen bij de samenwerking tussen de twee. "Wil de bondscoach Courtois nog als zijn nummer 1? En wil Courtois nog voort met de nationale ploeg? Als dat bij allebei nog het geval is, dan hebben ze er geen belang bij om de debatten te voeren op een publiek forum", zegt hij bij Sporza.

En er zal tijd moeten overgaan, want nu ligt de oplossing niet panklaar. "Er is altijd een toekomst voor Courtois bij de nationale ploeg, maar er zal toch een vorm van mea culpa moeten komen, vooral tegenover de spelers die hij in de steek heeft gelaten."

"Het is maar de vraag of hij dat wil doen, want evident is het niet. Dat zal de komende maanden moeten blijken."