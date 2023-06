Afscheid aangekondigd: kampioen Antwerp ziet speler na vier jaar vertrekken

Royal Antwerp FC werd dit seizoen kampioen en het pakte ook de Beker van België. Rest de vraag: wat met de kern voor volgend seizoen?

Marc Overmars & co zullen de komende weken en maanden het nodige werk hebben. De doelstelling is een stevige kern samenstellen voor het nieuwe seizoen.

Koji Miyoshi heeft alvast aangekondigd dat hij niet langer bij Antwerp te vinden zal zijn. Na drie seizoenen was hij einde contract bij The Great Old.

Dit seizoen kwam hij niet verder dan vijftien wedstrijden voor Antwerp, een zware blessure gooide daarna roet in het eten. En nu komt er dus een einde aan het avontuur op de Bosuil.

Einde verhaal

Miyoshi kwam in 2019 eerst op huurbasis en daarna definitief over van Kawasaki. In de eerste jaren was hij heel belangrijk voor Antwerp.

Waar zijn toekomst ligt? Dat is nog niet geweten. Doordat hij transfervrij is mag hij met alles en iedereen praten over zijn toekomst.