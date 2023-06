Degryse komt met duidelijk advies voor Lukaku: "Zou de beste oplossing zijn"

Inter wil hem, hij wil Inter. Maar toch lijkt een verlengd verblijf voor Lukaku volgend seizoen in Milaan allesbehalve een sinecure. Chelsea zou azen op een definitieve verkoop van 'Big Rom'. Inter heeft daar momenteel niet de middelen voor, en hoopt hem nog een seizoen op uitleenbasis over te nemen, om het seizoen daarna over te gaan op een definitieve transfer.

Marc Degryse hoopt alvast dat Chelsea en Inter tot een overeenkomst komen. "Inter zou de beste oplossing zijn. Hij heeft daar een status, want hij maakte hen al kampioen. Ik zou zeker niet teruggaan naar de Premier League. Neen, Inter zou de beste keuze zijn voor Lukaku. Romelu moet ook doordoen tot het WK 2026. Die 100 interlandgoals moeten een doel zijn voor hem”, geeft hij aan voor VTM.

Eerder bedankte Lukaku nog vriendelijk voor een overstap naar Saudi-Arabië. Met Ngolo Kanté, Hakim Ziyech, Kalidou Koulibaly, Pierre-Emerick Aubameyang en Edouard Mendy zijn er maar liefst vijf Chelsea-spelers die de overstap maken naar de golfstaat.

Understand there are no changes at this stage on Romelu Lukaku’s position. He has no intention to join Saudi clubs as he already communicated on Monday. 🔵⛔️🇸🇦 #CFC



Both Saudi clubs and Chelsea insist to convince Romelu but nothing changed on player side, as of today. pic.twitter.com/CAYeTAOqSD