FIFA en UEFA bijzonder druk bezig: eerste groot WK voor clubs komt eraan en ploeg door matchfixing niet Europa in

Het zijn bijzonder drukke tijden voor zowel de FIFA als de UEFA. Het eerste grote WK voor clubs is voorgesteld en ondertussen waakt de UEFA over de Europese topcompetities.

Het WK voor clubs wordt stevig onder handen genomen. De eerste editie van het nieuwe concept zal bestaan uit 32 deelnemende teams. Dit toernooi zal in 2025 doorgaan in de Verenigde Staten, tussen juni en juli. Het kan dan als test dienen voor het WK voor landen, dat een jaar later in de VS, Canada en Mexico doorgaat.

Alle continentale kampioenen van 2021 tot 2024 zullen een uitnodiging in de bus krijgen. Dat betekent dat Chelsea, Real Madrid en Manchester City al zeker bij de deelnemende Europese ploegen zullen zitten. In 2029, vjaar na deze doorstart (van 7 gaat het naar 32 deelnemers) zal een tweede editie plaatsvinden.

© photonews

Ondertussen houdt de UEFA zich bezig met de organisatie van de Europese toernooien en op dat vlak is er een drastische maatregel getroffen. Door een matchfixingschandaal uit het seizoen 2013-2014 wordt Osasuna uitgesloten van Europees voetbal. Osasuna had zich geplaatst voor de Conference League en gaat nog in beroep.