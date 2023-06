Fredberg houdt ook aan uitgaande kant been stijf en weigert derde bod op speler

RSC Anderlecht staat voor een belangrijke transferzomer. Versterking is meer dan welkom, maar enkele uitgaande dossiers moeten ook afgehandeld worden.

Eén van de heikele transfers is die van Lucas Stassin. Westerlo onderhandelt al een maand met Anderlecht om tot een deal te komen, maar volgens La Dernière Heure houdt Jesper Fredberg het been stijf in het dossier.

En dus traint Stassin, die totaal geen toekomst heeft in het Lotto Park volgens de Waalse krant, nog altijd mee met Brian Riemer. Westerlo zou al drie aanbiedingen gedaan hebben, maar die werden door Fredberg telkens van tafel geveegd.

Vreemd, voor een speler die je niet nodig hebt. De aanvaller wil zelf ook graag andere oorden opzoeken, want aan een nieuw seizoen in de Challenger Pro League bij de RSCA Futures zou hij naar eigen zeggen niet veel hebben.

Waarom Fredberg moeilijk blijft doen is niet meteen geweten. De club verkoopt hem best deze zomer, want zijn contract loopt af in 2024, waardoor hij volgend jaar gratis de club zou kunnen verlaten.