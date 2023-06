Kevin Mirallas doet opvallende sollicitatie bij club uit Jupiler Pro League

36 jaar is Kevin Mirallas ondertussen. Hij kijkt na een jaartje Cyprus uit naar een nieuwe uitdaging.

Het voorbije seizoen speelde Kevin Mirallas voor AEL Limassol. Hij is transfervrij op te pikken voor een nieuwe uitdaging. Het is uitkijken waar die ligt. De Belgische competitie is alvast een optie voor Mirallas. “Ik wil nog steeds spelen. Ik wil niet met pensioen”, vertelt hij bij La Capitale. “Dit jaar op Cyprus heeft me veel gegeven om over na te denken. Ik wil graag betrokken raken bij een project om een club en jongeren te helpen.”

Er zijn al enkele contacten, maar Mirallas wil eerst wil helemaal fit geraken. “Ik heb een lichte knieblessure die ik eind mei in de laatste competitiewedstrijd met AEL heb opgelopen. Over een paar dagen kan ik weer beginnen met hardlopen. Op dit moment zit er niet veel schot in de zaak met de clubs. Je moet tot juli-augustus wachten tot de kernen gevormd zijn. Dat geeft me de tijd om me voor te bereiden.”

En uiteraard valt dan ook de naam van Standard als mogelijke nieuwe werkgever. De kans lijkt echter klein dat hij er als speler terecht kan, zeker in de visie die de club nu heeft. “Als het niet als speler is, zou ik graag terugkeren naar Standard in een andere hoedanigheid, als jeugdtrainer of in de sportieve cel. Standard heeft me veel gegeven en ik wil graag iets terugdoen.”