Vincent Kompany hengelt transfertarget binnen en speelde grote rol: "Een no-brainer als je onder zo iemand kan werken"

De Ierse verdediger is de eerste nieuwkomer onder Vincent Kompany in deze transferperiode. De 24-jarige international heeft in totaal net acht jaar bij West Brom achter de rug, waarvan twee nog in het jeugdvoetbal. Nadien volgden overigens ook twee uitleenbeurten. Nu is de deur dus definitief dichtgetrokken en start een nieuw hoofdstuk.

Bij de ploeg van ene Kompany dan nog wel. "Het is een no-brainer om naar hier te komen als je onder zo iemand kan werken", heeft de staat van dienst van de gewezen Rode Duivel toch weer mee de doorslag gegeven. "Hij had als voetballer een voortreffelijke carrière. Naar zo iemand zou ik ook opgekeken hebben", aldus O'Shea.

We're delighted to announce the signing of Republic of Ireland international Dara O’Shea from West Bromwich Albion ✍️



O’Shea joins the club on a four-year deal - keeping him at Turf Moor until at least 2027 🇮🇪