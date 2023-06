Antwerp-CEO Jaecques is quasi zeker dat hij belangrijke speler kan houden en geeft update over andere dossiers

Antwerp heeft een goeie ploeg, dat kan ook niet anders als je de dubbel pakte. Maar gaan ze iedereen kunnen houden? En wat moet er nog bij. CEO Sven Jaecques gaf er een overzicht van.

De grootste kanshebber op een vertrek is Jean Butez. "Jean keepte zijn beste seizoen ooit. Hij bereikte op zijn 28ste een mooie leeftijd om een transfer te maken en gaf zelf al aan een volgende stap te willen zetten."

"Komt die kans, dan zullen we Jean niet blokkeren. Op voorwaarde dat de juiste prijs wordt geboden", zegt Jaecques in GvA.

Daarnaast lijkt Antwerp de 16-jarige George Ilenikhena te gaan halen. En die is meteen ook voor de A-kern. “Het is zo dat we, als stand-in voor Vincent Janssen, naar een jonger iemand zoeken om de spitsenrol over te nemen. Ilenikhena beantwoordt aan dat profiel.”

Er zijn wel al wat vertrekkers met Gerkens, Miyoshi, Keita, Stengs en Kerk. Maar die twee laatsten kunnen wel terugkeren. “Met Gyrano Kerk kunnen we snel een nieuwe overeenkomst sluiten, omdat spelers die getroffen worden door de oorlog in Rusland en Oekraïne opnieuw een seizoen elders aan de slag mogen gaan zonder toestemming van hun club."

"Ook Calvin Stengs, die belangrijk voor ons was, wil graag blijven. Hem opnieuw huren is niet onmogelijk, maar we gaan geen zotte dingen doen.”