Chelsea heeft eigen gedroomde bestemming in gedachten voor Lukaku en dat is te merken aan reactie op voorstel Inter

Het is duidelijk dat Romelu Lukaku bij Inter wil blijven, maar het is de vraag in hoeverre Chelsea hieraan wil meewerken. Een oplossing lijkt nog niet meteen in de maak.

De laatste wending hebben we in deze transfersaga nog niet gezien. Ook voor La Gazzetta dello Sport is het bij de pinken zijn om bij te blijven. Eerder meldde de Italiaanse sportkrant nog de interesse van ... AC Milan in 'Big Rom'. Dat Lukaku van de ene naar de andere stadsgenoot trekt,, lijkt echter ongeloofwaardig.

Ondertussen duikt ook het verhaal op van een verbeterd voorstel uit Saoedi-Arabië van Al-Hilal. Lukaku gaf Al-Hilal eerder al eens een 'njet', maar er zijn dus nog wel wat centen over om het wat aanlokkelijker te maken. De voorkeur van Lukaku ligt bij Inter, die van Chelsea bij Al-Hilal.

Zolang de Saoedi's ook nog wel wat belangstelling tonen, zullen ze bij de Londense club niet geneigd zijn om in te gaan op andere voorstellen. Dat blijkt al: volgens The Daily Telegraph heeft Chelsea een bod van Inter geweigerd om Lukaku nog eens te huren ter waarde van een bedrag van 7 miljoen Britse pond, meer dan 8 miljoen euro.