Makelaars zien recordzomer voor Belgische clubs tegemoet, maar... "Lang, no way!"

Er gaat deze zomer veel bewegen op de internationale transfermarkt. Als gevolg zal er waarschijnlijk ook heel veel gebeuren in België. Bekende makelaars lieten er in Het Nieuwsblad hun licht over schijnen.

Maar een transfer zoals vorige zomer, toen Charles De Ketelaere 35 miljoen opbracht, zien ze niet meer gebeuren. "Charles was international en drie ­seizoenen op rij key player van Club, dat de Belgische competitie domineerde", vertelt makelaar Zouhair Benkheil.

"Vermeeren zie ik op termijn 35 miljoen waard worden, maar nu nog niet. Hij heeft misschien 25 wedstrijden in eerste klasse gespeeld, hij moet nog meer kilometers maken.”

“Als iemand gek doet voor Orban, kan dat misschien naar de 30 miljoen gaan. Maar voor de rest… Lang no way , ­Buchanan no way , Skov Olsen no way", aldus Stijn Francis. "Dat zal eerder rond de 20 ­liggen, zoals bij Trésor, Debast of Meijer, die internationaal ­misschien nog de interessantste is bij Club Brugge. Boniface zal ­eerder 12 à 15 zijn, omdat het 'maar' Union is. Cuypers max 12. ­Butez 8.”