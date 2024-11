Lorin Parys wil drastische maatregelen doorvoeren: "Een campagne is niet genoeg, er moet een schokeffect komen om dit te verbannen"

Lorin Parys heeft duidelijk gemaakt dat de strijd tegen racisme in Belgische voetbalstadions nog lang niet voorbij is. Parys stelde dat er drastische maatregelen nodig zijn om het probleem aan te pakken.

In een recent gesprek op het Pickx+-programma ‘Gelijk Spel’ heeft Lorin Parys duidelijk zijn mening gegeven over dit onderwerp. Het probleem moet volgens hem hard aangepakt worden zelfs als dat betekent dat sommige fans zich permanent van de stadions moeten verwijderen.

De Pro League heeft de afgelopen jaren concrete stappen gezet om racisme uit de stadions te bannen. In samenwerking met de Belgische voetbalbond heeft de Pro League een systeem opgezet waarbij snel en effectief stadionverboden kunnen worden opgelegd.

Parys vertelde dat de afgelopen twee jaar meer dan 500 jaar aan stadionverboden zijn uitgesproken. Daarnaast kunnen er levenslange verbannen opgelegd worden, een maatregel die volgens de CEO essentieel is om een duidelijk signaal af te geven over de ernst van de situatie.

"Je mag niet vergeten, in de maatschappij geraak je veel makkelijker weg met racisme dan in een stadion. Het is niet simpel, maar we moeten beslissingen nemen", vertelde Parys.

"Je moet erover blijven praten. Het is niet genoeg om een campagne te voeren, er moet een actieplan en opvolging zijn. We willen een voetbalwereld waar iedereen welkom is", concludeert de CEO van de Pro League.