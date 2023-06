Dit heeft Jacky Mathijssen te zeggen na teleurstellend gelijkspel tegen Georgië

De Belgische beloften hebben ook hun tweede wedstrijd op het EK niet kunnen winnen. Tegen het thuisland werd het 2-2.

De Belgen leken op weg naar een overwinning, maar in de tweede helft gaven ze een 2-0 voorsprong nog uit handen. En dus was Jacky Mathijssen duidelijk na de match.

"We hebben ze in de match laten komen. Ze zijn in de match gekomen, enkel omdat wij dat toegestaan hebben", aldus onze bondscoach U21 bij Walfoot.

Efficiëntie

"Ik heb Georgië tien goede minuten zien spelen. Ze hebben drie kansen gehad en hebben er twee van gemaakt. Maar goed, zo zit voetbal in elkaar."

"Mijn felicitaties een Georgië en aan de supporters voor hun record. Het is altijd leuker om in zo'n omstandigheden te spelen."

"Maar of het een rol gespeeld heeft? Neen, dat denk ik niet. Mijn spelers zijn zo'n omstandigheden gewoon, ze spelen in volle stadions."