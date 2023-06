Engels international zorgt voor een conflict tussen twee grootheden

Spelers die hun contract niet willen verlengen is altijd een lastige situatie voor een club. Zeker als hij ze dan nog onder druk zet.

Mason Mount heeft besloten om deze zomer Chelsea te verlaten. Hij heeft de Londense club dan ook met de rug tegen de muur gezet. Zijn contract loopt komende zomer af en hij is zeer duidelijk geweest naar Chelsea. Namelijk dat hij niet bijtekent en deze zomer wil vertrekken. Anders verlaat hij transfervrij komende zomer de club.

Indien Chelsea nog iets wil verdienen aan hun international dan moet het dus deze zomer gebeuren. Manchester United wil aanvalst de aanvallende middenvelder binnenlijven.

Manchester United heeft een bod gedaan van 55 miljoen pond. Te nemen of te laten! United heeft laten weten dat ze niet over dit bod willen onderhandelen en dat het niet eeuwig geldig blijft. Mount zelf heeft aangegeven dat hij zeer graag naar Manchester United wil.

Chelsea eindigde slechts 12de in de Premier League afgelopen seizoen en wil zo snel mogelijk terug aanknopen met de top. De 24-jarige Mount is één van de sterren van de ploeg, maar heeft zijn vertrouwen in de club verloren.