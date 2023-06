'Royal Antwerp FC doet bod op doelpuntenmaker van Jonge Duivels'

Royal Antwerp FC is op zoek naar versterking voor volgend seizoen. Daarvoor kwam het ook terecht bij een Jonge Duivel.

De Jonge Duivels zitten momenteel in Georgië voor het EK voor beloften. Zaterdag werd 2-2 gelijk gespeeld tegen het thuisland, waardoor de slotmatch tegen Portugal nog superspannend beloofd te worden.

Volgens Sacha Tavolieri heeft Royal Antwerp FC een bod uitgebracht op één van de jonge Belgen van Jacky Mathijssen. Het gaat om Largie Ramazani, momenteel nog aan de slag tot 2025 bij Almeria.

Na zijn jeugdopleiding bij Anderlecht kwam hij via Charlton uit bij Manchester United. Of dat bod voldoende was om één en ander in beweging te zetten is niet duidelijk. De marktwaarde van de youngster bedraagt volgens Transfermarkt 6 miljoen euro.

Ook FC Nantes zou een bod geplaatst hebben, maar de grootste droom van Ramazani is om in de Premier League aan de slag te gaan.