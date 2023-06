KV Kortrijk heeft nieuwe hoofdcoach bijna beet: dit moet de opvolger worden van Bernd Storck

Deze zomer staat er heel wat werk op de plank voor KV Kortrijk. Een nieuwe eigenaar is intussen gevonden, maar de West-Vlaamse club moet nog op zoek naar een nieuwe hoofdcoach.

In april dit jaar maakte Bernd Storck al bekend volgend seizoen geen coach meer te zullen zijn van KV Kortrijk. Het lijkt erop dat de Kortrijkzanen een nieuwe oefenmeester gevonden hebben, die eerder al aan de slag was in de Jupiler Pro League.

Zo is Edward Still (32) ei zo na rond met de Zuid-West-Vlamingen. Still hield Eupen vorig jaar in 1A, maar werd na het seizoen alsnog ontslagen bij de Panda's. De Engelse Belg was in het verleden onder meer aan de slag als assistent bij Club Brugge en Antwerp, en als hoofdcoach bij Charleroi. Bij STVV werkte hij als was hij videoanalist.

Bij Kortrijk ligt er heel wat werk op de plank. Door het lange aanslepen van de verkoop van de club, heeft KVK nog steeds geen nieuwe spelers kunnen aantrekken.