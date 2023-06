God in Argentinië: op deze spectaculaire manier wordt Messi onthaald bij Argentijnse topclub

Recent werd hij al groots onthaald bij zijn jeugdliefde Newell's Old Boys, maar nu hebben ook de fans van Boca Juniors hem welkom geheten, en op wat voor manier.

Voor een eerbetoon aan Juan Román Riquelme in La Bombonera was Lionel Messi nog eens afgezakt naar Argentinië. In een benefietwedstrijd werd de wereldkampioen, die nooit voor Boca speelde, luid toegejuicht door de gepassioneerde fans van de Argentijnse grootmacht.

Het draaide natuurlijk allemaal om Riquelme zelf, die al enkele jaren vice-president is van Boca. De legendarische voormalige spelmaker is een absolute clublegende, maar er was blijkbaar nooit stilgestaan bij het afscheid van de 45-jarige Argentijn.

Tot nu dus. Ook Ángel Di María, Leandro Paredes en bondscoach Lionel Scaloni waren naar Buenos Aires afgereisd om Riquelme in de bloemetjes te zetten.

Riquelme, die een shirt aantrok van Diego Maradona, stond ook nog even stil bij het overlijden van 'Pluisje'. "Ik heb het geluk gehad om met de grootste aller tijden te spelen, de man van wie ik als kind droomde: Maradona. En daarna speelde ik ook nog met een andere grootheid (Messi, red.), van wie ik niet weet of hij groter was dan Maradona."

The crowd at La Bonbonera for Riquelme’s testimonial serenading Messi. Also playing Aimar, Paredes, Lucho, Cambiasso, Coloccini.

Half the cast of #BigBootsToFill



Big Boots to Fill: The New Maradona, Riquelme, Messi and Beyond https://t.co/gV7lfs0wux https://t.co/6UJDMQGORn — David N (@conanriquelme) June 25, 2023