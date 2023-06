KV Mechelen heeft concurrent voor Walsh beet die wel heel productief is

KV Mechelen begint zich te roeren op de transfermarkt. Sportief directeur Tim Matthys had al beloofd dat de ploeg in alle linies versterkt zou worden en houdt woord. Na een aanvaller is er nu ook een rechtsachter geland bij Malinwa.

Dat hing al een tijdje in de lucht, want Rafik Belghali - rechtsachter van Lommel SK - was al een opgemerkte gast toen hij op uitnodiging van KVM aanwezig was op de bekerfinale. Nu hebben ze de komst van de 21-jarige rechtsback ook afgerond. Belghali was een sterkhouder bij Lommel, waar hij zes keer scoorde en drie assists gaf in 18 matchen. De laatste maanden stond hij aan de kant met een blessure. Belghali kwam in de jeugd uit voor STVV, PSV, Lierse en Zulte Waregem, tekent voor drie seizoenen en moet de concurrentie aangaan met Sandy Walsh.