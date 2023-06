Opvallende transfer in de maak? Union SG heropent Russische piste

Union SG is een club die transfereert op basis van data en daarvoor speuren ze de hele wereld af. Een 'nieuw' transfertarget is daarbij opgedoken. Het gaat om de Russische verdediger Khetag Kochiev.

Kochiev was eerder in 2021 al in beeld bij Union, maar de transfer ging toen niet door. De 23-jarige speler speelt momenteel in de tweede Russische afdeling bij Alania Vladisvostok. En nu is hij ook einde contract, wat betekent dat Union hem transfervrij zou kunnen binnenhalen.

Kochiev is een rechtsvoetige verdediger, die dus concurrentie voor Kandouss kan betekenen. Er zijn ook nog Russische topploegen geïnteresseerd, maar Kochiev zou ervoor kiezen om zijn thuisland te verlaten.