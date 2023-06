Philippe Clement zorgt voor serieuze vertraging bij Cercle, onduidelijkheid over Deman

Ook Cercle Brugge is aan de voorbereiding begonnen. Het liep echter een fikse achterstand op door het ontslag van Philippe Clement.

Cercle Brugge begon maandag aan de trainingen als voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League. Voorlopig is er maar één versterking die van moederclub AS Monaco komt en daar zit het ontslag van Philippe Clement voor iets tussen.

Enkel wingback Semedo is al in Brugge gearriveerd, maar volgens Het Nieuwsblad zijn er nog drie nieuwe spelers op komst voor groenzwart, allemaal van AS Monaco. Dat bevestigt ook sportief directeur Carlos Avina.

“Er is wat lichte vertraging omdat er nog geen nieuwe trainer is bij Monaco en men eerst zijn advies en akkoord wil afwachten”, laat Avina weten.

Voorts is het ook uitkijken wat er met Rode Duivel Olivier Deman gebeuren zal. Avina ontkent in alle talen dat er een bod is gekomen op Deman. Voorlopig is hij hoe dan ook speler van Club Brugge. Concrete pistes zijn er niet, nadat KRC Genk hem niet meer nodig heeft door de komst van Kayembe.