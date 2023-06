Wouter Vrancken waarschuwt Genkse bestuurskamer op eerste training al voor mogelijk vertrek

KRC Genk is na enkele weken rust begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Wouter Vrancken is ambitieus, maar de coach van de Limburgers beseft dat hij afscheid zal moeten nemen van enkele sterkhouders.

KRC Genk begon als leider aan de play-offs, maar de Smurfen zagen Antwerp FC op de slotspeeldag én in de eigen Luminus Arena met de titel aan de haal gaan. "Maar de focus was op de eerste training meteen aanwezig", heeft Wouter Vrancken in Het Laatste Nieuws geen schrik meer voor een decompressie.

De coach van Genk hoopt ook komend seizoen mee te spelen om de prijzen, maar hij drukt het Limburgse bestuur - weliswaar tussen de lijnen door - meteen met de neus op de feiten. "Het zou naïef zijn om te denken dat er niemand zal vertrekken."

Diepe spits

"Sommige jongens hebben het voorbije seizoen laten zien dat ze klaar zijn om een stap hogerop te voetballen", besluit Vrancken. "Met Joris Kayembe en Alieu Fadera hebben we alvast twee prima transfers gedaan. Maar ik verwacht nog nieuwe spelers. Zo wil ik er absoluut nog een diepe spits bij."