You never walk alone! Club Brugge in diepe rouw



Foto: © photonews

Club Brugge is in diepe rouw. Ex-assistent materiaalman Herman Brughmans is overleden. Club Brugge meldt het nieuws op zijn officiële kanalen. “Ex-assistent materiaalman Herman Brughmans is op 76-jarige leeftijd overleden. We wensen familie en vrienden veel sterkte bij dit verlies. YNWA, Herman!” Ook vanuit de redactie van Voetbalkrant willen we de familie en vrienden bij deze treurige gebeurtenis een hart onder de riem steken. Ex-assistent materiaalman Herman Brughmans is op 76-jarige leeftijd overleden. We wensen familie en vrienden veel sterkte bij dit verlies. YNWA, Herman! šŸ’« pic.twitter.com/7juPqyUtPo — Club Brugge KV (@ClubBrugge) June 27, 2023



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur