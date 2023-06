Jonge Rode Duivel is ziedend na strafschop: "Dit heb ik nog nooit gezien"

De U21 liggen uit het EK in Georgië. Largie Ramazani heeft zich nog eens uitgelaten na de uitschakeling. En hij was boos.

De woede en ontgoocheling waren intens bij de jonge Rode Duivels na de nederlaag tegen Portugal. Een strafschop op het einde van de match zorgde voor de uitschakeling.

Geen VAR

Largie Ramazani kwam het achteraf niet uitleggen aan de Belgische pers in Tbilisi, maar heeft zich wel uitgelaten over de zaak. En daarbij was hij streng.

"Het is het EK voor beloften en er is geen VAR ... Ik heb dit nog nooit gezien", aldus Ramazani vurig. Pas vanaf de kwartfinales wordt er met een Video Assistent Referee gewerkt. Zonder Duivels dus.