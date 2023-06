Zo goed als rond: 'Beerschot is sterkhouder en publiekslieveling kwijt'

Beerschot zit in een netelige positie. Er komen door de moeilijke situatie van de club geen inkomende transfers aan, tot onvrede van de trainer.

Geen nieuwe spelers voor Beerschot, maar wel heel veel interesse van buitenaf voor de sterkhouders van de club. Er dreigen dan ook heel wat belangrijke spelers een dezer dagen te vertrekken.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is er een deal over Ilias Sebaoui. Hij vertrekt naar Feyenoord Rotterdam. De kampioen van de Eredivisie is het met Beerschot eens geworden over de transfersom.

Hoeveel die bedraagt wordt niet bekendgemaakt. De middenvelder zal er een contract van drie seizoenen tekenen, daar waar er eerst nog van een overeenkomst van vier seizoenen gesproken werd.

Volgens de eerste geruchten zou Sebaoui meteen uitgeleend worden aan tweedeklasser FC Dordrecht, maar daar spreekt Tavolieri voorlopig niet over.