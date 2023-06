'Gent-sterkhouder maakt absolute droomtransfer en gaat voor Duitse traditieclub voetballen'

Alessio Castro-Montes mag zijn kastje bij KAA Gent leegmaken. De 26-jarige flankverdediger geniet concrete belangstelling uit Duitsland.

FC Augsburg volgt de prestaties van Alessio Castro-Montes al geruime tijd, maar het is Hamburger SV dat aan het langste eind zal trekken. De 26-jarige flankverdediger bezocht het oefencomplex van de Duitse tweedeklasser al.

Ook KAA Gent wil - in tegenstelling tot vorige zomer - meewerken aan een transfer. Volgens de Duitse media is zo'n drie miljoen euro genoeg om Michel Louwagie te overtuigen. Pittig detail: een jaar geleden was de vraagprijs nog zes miljoen euro.

Aflopend contract

Gent staat echter met de rug tegen de muur. Het contract van Castro-Montes loopt volgend seizoen af. De speler gaf zelf al meermaals aan dat hij geen nieuwe overeenkomst wil tekenen om de uitdaging elders aan te gaan.