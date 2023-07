Voormalige wereldster is blij voor Belgische spits: "Hij lijkt op mij"

Cyriel Dessers is op weg naar het de Schotse topclub Rangers. Na OH Leuven, NAC, Genk, Feyenoord en Cremonese een volgende stap voor de spits. Pierre Van Hooijdonck, ooit nog spits van Celtic, is gecharmeerd door onze landgenoot.

Hij blijkt ook fan te zijn van Dessers. "Hij is een goaltjesdief, maar werkt ook hard", zegt Pi-Air in Schotse media. "Ik ben erg gecharmeerd door hem. We lijken wel een beetje op elkaar qua speelstijl. We waren allebei niet echt gepolijste spitsen. We moeten het allebei hebben van onze fysieke kwaliteiten."

De spits is ook een ex-speler van Feyenoord, net als Dessers, die de Rotterdammers naar de Conference League-finale hielp. "En we hielpen NAC Breda ook allebei aan promotie, voordat we voor Feyenoord speelden. Dus er zijn zeker gelijkenissen. Ik heb bij Feyenoord lang gesproken met Cyriel. Hij is een heel aimabele jongen en ik vind dat hij een mooie carrière heeft."