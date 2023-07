🎥 Exclusieve beelden van het trouwfeest van Thibaut Courtois

Net zoals de meeste onder ons waren we niet uitgenodigd op het trouwfeest van Thibaut Courtois en Mishel Gerzig. Nu krijgen we wel een inkijk op het prachtige feest.

Thibaut Courtois en Mishel Gerzig traden een week geleden in het huwelijk in het Zuiden van Frankrijk. De pers was niet welkom en zelfs de gasten werd gevraagd om geen beelden te delen. Het koppel deed dit nu wel op Instagram.

Een prachtige 'aftermovie' van het trouwfeest werd gedeeld zodoende de fans van beide ook mee kunnen genieten van het prachtige feest dat ze organiseerden.

“Het was de gelukkigste dag van mijn leven, omringd door onze dierbaren terwijl we onze liefde voor elkaar vierden. Vanaf het moment dat we elkaar voor het eerst ontmoetten, tot de prachtige ceremonie, het ongelooflijke diner en de afterparty, alles voelde aan als een sprookje”, deelt Courtois op Instagram.

Prachtige woorden voor zijn kersverse vrouw ontbraken ook niet. “Ik ben nog steeds onder de indruk van hoe prachtig mijn vrouw eruitzag in haar prachtige witte jurk. Je bent echt de liefde van mijn leven en ik ben zo blij met alle mooie momenten die nog voor ons liggen. Ik hou van je, mijn beste vriendin!”, sluit Courtois emotioneel af.