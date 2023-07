Jonkies kunnen Jonas De Roeck bekoren, huiswerk Westerlo nog niet klaar: "We zijn volop bezig met deze dossiers"

Na een aangename pot voetbal hielden STVV en Westerlo het gisteren op een 2-2-gelijkspel. Drie nieuwe jonkies van De Kemphanen vielen na de rust in.

Centrale verdediger Arthur Piedfort (18), spits Irsan Muric (19) en linksback Jordan Bos (20) maakten hun eerste minuten voor Westerlo. “Ik had de nieuwkomers enkele punten meegegeven en die hebben ze goed uitgevoerd. Zo’n eerste wedstrijd is niet altijd even makkelijk. Ik zag dat ze er voor willen gaan. Soms liet de technische uitvoering het afweten. Maar dat geldt voor iedereen.”

De Roeck liet heel wat jonge spelers minuten maken. Zo mochten ook drie spelers uit de beloften - Yassr Chikhi (18), Glenn Van Hout (19) en Raf Smekens (19) – invallen. “Ik stelde vast dat STVV al wat verder staat in de voorbereiding. Omdat die club langer bezig is. Ik was vooral blij dat ik iedereen speelminuten kon geven.”

“Te vroeg om de forcing te voeren”

Westerlo is dan ook nog bezig met heel wat transferdossiers. Tuur Rommens, de 20-jarige aanvoerder van Jong RC Genk, moet normaal de volgende in het rijtje worden. Maar daarmee is het huiswerk van de Kempenaren nog niet afgewerkt. “We zijn bezig met de dossiers van Nacer Chadli, Bryan Reynolds en Thomas Van den Keybus. Vorig seizoen speelden ze op huurbasis voor ons. De onderhandelingen lopen en helaas kunnen we de agenda’s van de clubs aan wie ze toebehoren niet bepalen (zucht).”

“Alle ploegen zijn bezig met transfers. In deze fase van het seizoen is het vroeg om de forcing te voeren. We zijn er elke dag mee bezig en hebben ons huiswerk gemaakt. Gaandeweg zullen we de situatie evalueren”, maakt De Roeck zich niet al te veel zorgen.