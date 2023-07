Nederlandse club neemt beloftevolle Amerikaanse aanvaller over van Lommel

Sinds dat Lommel SK is overgenomen door de City Group is het een talentenfabriek geworden. Sommige talenten zien we echter niet in België doorgroeien.

Lommel en Sparta Rotterdam maakten op zondag bekend dat Anello Agustin de definitieve overgang maakte naar de Nederlandse competitie. Hij tekent een contract voor drie seizoenen met een optie op een extra jaar. Dit getuigt in geloof in de kwaliteiten van de Amerikaanse winger. In juli 2021 kwam de Amerikaanse winger naar Lommel. Hij kwam in totaal tot 42 wedstrijden in alle competities te samen. Daarin vond hij zevenmaal het net en gaf hij vijf assists. Het afgelopen halfjaar speelde hij op uitleenbasis bij Hajduk Split in Kroatië. Daar werd hij 2de in de competitie en won hij de Kroatische beker.