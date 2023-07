'Blackburn wil meewerken aan transfer van Kaminski naar Anderlecht, maar... paars-wit krijgt héél zware concurrentie'

Thomas Kaminski is dan toch spek naar de bek van RSC Anderlecht. De Belgische recordkampioen denkt aan de voormalige doelman om Bart Verbruggen te vervangen. Het prijskaartje leek een struikelblok, maar niets is minder waar.

Volgens The Lancashire Telegraph wil Blackburn Rovers - de Engelsen hebben geen centen op overschot - praten over een transfer van Thomas Kaminski. The Riversiders betaalden zelf amper 500.000 euro aan KAA Gent voor de 30-jarige doelman. De Engelse tweedeklasser ruikt dan ook enkele miljoenen.

Al moet RSC Anderlecht afrekenen met pittige concurrentie. Ook Luton Town heeft Kaminski op de verlanglijst geplaatst. Pikant detail: laatstgenoemde club voetbalt vanaf volgend seizoen in de Premier League én dus ook in een andere financiële realiteit.

Terugkeer of... op de bank in de Premier League?

En dus moet Kaminski een knoop doorhakken. Terugkeren naar België én een basisplaats behouden of... de Premier League-droom waarmaken en wellicht op de bank terechtkomen en mogelijk zijn plaats bij de Rode Duivels verliezen.