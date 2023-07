Dure vergissing: Anderlecht-flop moet zich niet aan nieuwe kans verwachten (net als twee anderen)

Anderlecht is volop bezig zijn kern te vormen. Op de eerste officiële aanwinst is het nog steeds wachten, maar er zijn ook een paar huurlingen die zijn teruggekeerd. Aan drie van hen is een duidelijk signaal gegeven.

Antoine Colassin, Mohamed Bouchouari en Mustapha Bundu moeten zich alvast niet in de kleedkamer van de A-ploeg melden. Zij trainen vanaf nu mee met de Futures, de beloftenkern. De Denen van paars-wit hebben hen niet in hun plannen opgenomen en ze zoeken best een andere club. Voor Colassin is Heerenveen, ondanks dat ze de aankoopoptie niet lichtten, nog steeds een mogelijkheid. De Nederlanders willen verder onderhandelen met Anderlecht. Bouchouari geniet interesse van verschillende clubs. Enkel Mustapha Bundu wordt een probleem. Hij zal mogelijk weer verhuurd moeten worden.