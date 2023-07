Manchester City staat héél dicht bij transfer die meteen in de geschiedenisboeken zal komen

Manchester City staat op het punt om van Josko Gvardiol de duurste verdediger aller tijden te maken. RB Leipzig doet nog moeilijk over de transfersom, maar ook die nullen zullen op de Duitse bankrekening komen te staan.

Manchester City bereidt momenteel een monsterbod van 120 miljoen euro (bonussen inbegrepen, nvdr.) voor om Josko Gvardiol naar het Etihad Stadium te halen. The Citizens hebben al langer een mondeling akkoord met de Kroatische verdediger, maar RB Leipzig wil het onderste uit de kan halen.

"Gvardiol heeft zijn intentie duidelijk gemaakt om naar Manchester City te gaan", aldus Max Eberl (sportief directeur van Leipzig, nvdr.) in de Duitse media. "We zijn momenteel in gesprek met City. Voor een bepaald bedrag zal hij in de handen van Pep Guardiola vallen. En meteen de duurste verdediger ooit worden."

Die eer valt momenteel nog steeds Harry Maguire te beurt. Manchester United betaalde in 2019 87 miljoen euro aan Leicester City om de Engelse international naar Old Trafford te halen.