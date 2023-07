Spitsen Anderlecht: in blijde verwachting vandaag en 18-jarige maakt indruk op Riemer

't Is een week waar veel Anderlecht-supporters met hog verwachtingen zitten. Zaterdag vertrekt paars-wit immers op stage en er werd beloofd dat er tegen dan versterkingen mee zullen afreizen. In eerste instantie: Kasper Dolberg.

Er wordt het een en ander verwacht op Neerpede de komende dagen. Het dossier Kasper Dolberg, dat nu wel lang genoeg aangesleept heeft, zou vandaag helemaal in orde moeten zijn. De Deense spits moet de belangrijkste aanwinst worden waarrond de rest van de ploeg gebouwd kan worden.

Intussen is Brian Riemer ook danig onder de indruk geraakt van de 18-jarige Luca Monticelli, de spits die komend seizoen vooral bij RSCA Futures zou aantreden. Monticelli heeft ook die grote motor waar Riemer naar zoekt en is trefzeker gebleken op training en in de oefenmatchen.

Vandaag maakt Anderlecht bekend dat hij heeft bijgetekend tot 2025. De verstuiking van Lucas Stassin lijkt niet zo erg. De bedoeling is nog altijd dat hij naar Westerlo zou gaan, maar de clubs zijn er nog niet uit.